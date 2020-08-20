В Азербайджане назначен новый военный прокурор города Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку назначен новый военный прокурор.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, приказ о назначении военного прокурора города Баку подписал Генеральный прокурор Кямран Алиев.

По приказу Генерального прокурора, военный прокурор Карабаха Шукюров Фарид Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором города Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)