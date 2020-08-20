В Азербайджане назначен новый военный прокурор города Баку
БАКУ /Trend/ - В Баку назначен новый военный прокурор.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, приказ о назначении военного прокурора города Баку подписал Генеральный прокурор Кямран Алиев.
По приказу Генерального прокурора, военный прокурор Карабаха Шукюров Фарид Али оглу освобожден от занимаемой должности и назначен военным прокурором города Баку.
(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)
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