Врач-инфекционист о смертности от коронавируса в Азербайджане среди молодых и здоровых

БАКУ /Trend/ - Названа причина смертей среди молодых людей в Азербайджане, которые, не болея другими заболеваниями, умирают от коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, врач-инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал, что решающим фактором в этом вопросе является вирусная нагрузка.

По его словам, чем больше эта нагрузка, тем тяжелее пациент переносит заболевание.

"Насколько бы сильным не был иммунитет, он не может справиться с миллионами вирусов. По этой причине выходят из строя и другие органы, что приводит к смерти. Не следует уподоблять этот вирус гриппу и другим респираторным заболеваниям", - сказал Садиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)