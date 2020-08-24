В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
БАКУ /Trend/ - Сегодня проводится тестовый экзамен в рамках конкурса по трудоустройству учителей физкультуры и начальных классов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.
Экзамены проводятся в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе.
Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
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