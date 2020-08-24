ВОЗ о правилах выдачи населению вакцин от коронавируса

Общество 24 августа 2020 15:49 (UTC+04:00)
ВОЗ о правилах выдачи населению вакцин от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Осуществляемый по инициативе Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX является механизмом, ускоряющим поиск эффективной вакцины для всех стран. Механизм включает 92 страны, работающие с GAVI над вакцинами, и 80 стран, оказывающих индивидуальную финансовую поддержку, передает в понедельник Trend со ссылкой на ВОЗ.

Сообщается, что COVAX - это механизм, разработанный для обеспечения быстрого, справедливого и равного доступа к вакцинам COVID-19 во всем мире. Цель COVAX - распространить к концу 2021 года два миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин, которые прошли этап нормативного одобрения или преквалификации ВОЗ. При выдаче этих вакцин преимущество будет отдано медицинским работникам, затем для охвата 20 процентов населения участвующих стран,вакцины будут распределены поровну среди всех участвующих стран в соответствии с пропорциями населения. После этого дополнительные дозы будут розданы в соответствии с потребностями страны и угрозами COVID-19. Механизм COVAX будет хранить резервные дозы для использования при чрезвычайных ситуациях, включая борьбу с крупными очагами инфицирования, и в гуманитарных целях.

Успех этой инициативы будет зависеть от адекватного финансирования со стороны правительств и готовности производителей вакцин к крупномасштабному участию в поиске глобального решения. Механизм COVAX скоро начнет консультации с 165 странами, которые профинансируют вакцины из своих внутренних бюджетов и примут обязательство закупить дозы по предоплате до конца августа. На сегодняшний день партнеры COVAX уже добились значительного прогресса. Таким образом, клинические испытания семи из девяти вакцин-кандидатов были поддержаны CEPI.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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