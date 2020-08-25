Сегодня в Азербайджане тестовые экзамены сдают более 3500 учителей
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей проводятся тестовые экзамены для кандидатов, желающих работать учителями азербайджанского языка и начальных классов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
В экзаменах ожидается участие 3506 кандидатов. Тестовые экзамены проводятся в 17 регионах республики.
Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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