Сегодня в Азербайджане тестовые экзамены сдают более 3500 учителей

Общество 25 августа 2020 09:52 (UTC+04:00)
Сегодня в Азербайджане тестовые экзамены сдают более 3500 учителей

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей проводятся тестовые экзамены для кандидатов, желающих работать учителями азербайджанского языка и начальных классов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В экзаменах ожидается участие 3506 кандидатов. Тестовые экзамены проводятся в 17 регионах республики.

Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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