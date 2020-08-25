Сезон охоты в Азербайджане объявлен открытым

БАКУ /Trend/ - Решением Координационного совета по вопросам охоты, сезон охоты на 2020-2021 годы на территории Азербайджана объявляется открытым с 1 сентября.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

Он отметил, что на собрании с участием представителей Агентства пищевой безопасности, Института зоологии НАНА, Общества охотников и рыболовов, Орнитологического общества Азербайджана и международных организаций было принято решение о начале охотничьего сезона, обсуждены сроки, лимиты и нормы охоты на диких животных и птиц.

Объявление о сроках и нормах охоты на диких животных и птиц размещено на сайте министерства экологии и природных ресурсов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)