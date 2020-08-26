В результате дождей повысился уровень воды в водохранилищах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дожди, которые шли в последние дни в северных регионах страны, повысили уровень воды водохранилищах, сказал в среду Trend представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Гулу Керимов.

По его словам, селевые потоки, прошедшие в этих регионах, в итоге вливаются в водохранилища: «Если в последние дни в водохранилище Тахтакёрпю поступало 8 кубометров воды/сек, то после дождей этот показатель увеличился до 40 кубометров/сек. Кроме того, из этого водохранилища вода поступает в Джейранбатанское водохранилище, которое является основным источником воды Баку, Абшеронского полуострова и Сумгайыта. В прошлые годы в Джейранбатанском водохранилище отмечалось падение уровня воды, однако осадки пополнили его запасы, несмотря на то, что дожди продолжались всего 3 дня».

Керимов добавил, что через северо-западные реки Балакенчай, Кюрмюкчай, Кишчай, Дашгиль прошли селевые потоки: "Несмотря на то, что здесь нет водохранилищ, все они в итоге впадают в Мингячевирское водохранилище».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )