Азербайджанские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана примет участие в 36-м Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве (Украина), сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт European Gymnastics.

По предварительной заявке нашу страну представят 13 спортсменок. Во взрослой возрастной группе Азербайджан представят восемь гимнасток, а в возрастной категории "юниоры" выступят пять спортсменок.

Отметим, что Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве запланирован на 26-29 ноября 2020 года. Окончательное решение о проведении соревнования планируется принять 28 сентября.

На сегодня заявки на участие подали представители 39 стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)