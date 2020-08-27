Азербайджанские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана примет участие в 36-м Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве (Украина), сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт European Gymnastics.
По предварительной заявке нашу страну представят 13 спортсменок. Во взрослой возрастной группе Азербайджан представят восемь гимнасток, а в возрастной категории "юниоры" выступят пять спортсменок.
Отметим, что Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве запланирован на 26-29 ноября 2020 года. Окончательное решение о проведении соревнования планируется принять 28 сентября.
На сегодня заявки на участие подали представители 39 стран.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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