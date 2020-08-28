На первой платной автомагистрали Азербайджана устанавливаются турникеты

БАКУ /Trend/ - Ускорено строительство автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница России (М-1), которая является частью международного транспортного коридора Север-Юг, сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Это первая платная автомагистраль страны: «Строительные работы на 30-километровом участке дороги между поселками Яшма и Гилязи Хызынского района подходят к концу. Строительные работы на 58-километровом участке между селом Гяндоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района (граница с Россией) завершатся до конца этого года. Новая дорога протяженностью 150 км с 45-го километра автодороги Баку-Губа-государственная граница России (М-1), начинающаяся от населенного пункта «Яшма баглары», строится в соответствии с технической категорией 1b. Ширина каждой проезжей полосы четырехполосной дороги составит 3,75 метров, ширина разделительной полосы – 5 метров. Строительство дороги планируется завершить во второй половине 2021 года».

В Агентстве также сообщили, что на участке новой магистрали ведутся работы по установке турникетов. По каждому направлению движения на 52-м километре (Яшма) и 171-м километре (пересечение с дорогой Гусар-Худат) будут функционировать 4 контрольно-пропускные полосы. Одна из них будет обеспечивать скоростной проезд автомобилей, вторая - проезд в обычном скоростном режиме. Кроме этого, одна полоса будет запасной, она будет использоваться для проезда крупнотоннажных транспортных средств. На новую автомагистраль можно будет въехать с дорожных развязок четырех больших населенных пунктов, расположенных на 73, 103, 132 и 154-м километре автомагистрали. Это населенный пункт Гилязи, Сиязаньский и Шабранский районы, а также территория, пересекающаяся в автодорогой Губа-Хачмаз. На этих территориях, по каждому направлению движения будут функционировать две контрольно-пропускные полосы.

Оплата за каждый километр будет отличаться для грузовых и легковых автомобилей. Этот вопрос обсуждается с надлежащими структурами. Скорость движения на автомагистрали будет составлять 120 км/ч.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)