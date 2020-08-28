Пешеходный переход над трассой Мардакян-Загульба будет сдан в эксплуатацию в ближайшие дни (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пешеходный переход над трассой Мардакян-Загульба будет сдан в эксплуатацию в ближайшие дни.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал в пятницу глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам сейчас идут последние завершающие работы: "Учитывая интенсивное движение автотранспорта на трассе Бузовна-Бильгя и многочисленные обращения жителей, с целью обеспечения безопасности граждан было запланировано строительство наземного пешеходного перехода на трассе Мардакян-Загульба (рядом с ОАО "Мардакян бройлер"). Общая протяженность перехода вместе с пандусами составляет 180 метров. Здесь установлены современные пандусы, обеспечивающие удобный переход для пожилых, лиц с ограниченными возможностями и детей. Переход установлен на трех опорах. Протяженность средней части 52 метра, ширина 4,5 метра. Здесь установлены современная система освещения, созданы служебные помещения для персонала".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)