В Баку для учащихся школ должны быть выделены специальные автобусы - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Баку для учащихся школ должны быть выделены специальные автобусы.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов.

По его словам, в этой связи уже сделаны определенные предложения: "Мы выдвинули свои предложения об этом Управлению образования по городу Баку и министерству образования. Предложения заключаются в том, что в отдельных районах должны быть выделены автобусы, перевозящие исключительно учащихся. К примеру, Бакинское транспортное агентство (БТА) в определенные часы может выделить автобусы, которые будут перевозить только учащихся, но с условием, чтобы эти автобусы в последующее время вновь выводились на маршруты общественного транспорта. В Баку по районам обязательно должны быть выделены автобусы для перевозки учащихся, которые будут работать точно также, как регулярные маршруты".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)