В национальных парках Азербайджана отведены места для пикников

БАКУ /Trend/ - В национальных парках отведены места для проведения пикников

Как сообщает в пятницу Trend, об это рассказал заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Самедов.

По ее словам, любой желающий, прибыв в национальный парк, может пользоваться специально отведенными местами.

"Пользование выделенных в национальных парках для пикника мест является бесплатным. Здесь созданы все условия для проведения пикников", - сказала Самедова.

По поводу платного входа в национальные парки замначальника службы сказала, что такая практика применяется во всем мире.

"Во всем мире принято, что вход в национальные парки платный. В связи с этим также есть постановление Кабинета министров Азербайджана, согласно которому за вход в национальные парки, природные заповедники предусмотрена плата в размере двух манатов. Внеся эту плату граждане также окажут вклад в развитие и содержание природного заповедника. В этом плане в отношении студентов и лиц с инвалидностью применяется скидка в 25 процентов. Национальные парки Азербайджана посещают также и туристы, прибывающие в страну", - добавила Арзу Самедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)