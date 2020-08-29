TƏBİB: Дети школьного возраста легче переносят коронавирус
БАКУ /Trend/ - Дети школьного возраста переносят коронавирус бессимптомно.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает в субботу Trend.
По его словам, беспокойств о распространении коронавируса в школах нет: "В основном мы опасаемся того, что дети могут быть носителями вируса и заразить других".
Коснувшись открытия дошкольных учреждений, Гурбанов сказал, что при этом должны будут соблюдаться определенные правила, и в первую очередь, это снижение числа посещающих дошкольные учреждения, и другие меры, которые позволят снизить риск заражения.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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