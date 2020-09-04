Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Бинагади
БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Медико-социальной экспертной комиссии № 5 (Бинагади).
Как передает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.
"По итогам расследования министерством труда и социальной защиты и Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана поступившей информации, Главное управление недавно провело операцию в Медико-социальной экспертной комиссии № 5 (Бинагади) Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации. В связи с этим в ближайшее время СМИ будет предоставлена подробная информация", - сказал Талыбов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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