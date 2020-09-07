Продолжительность школьных уроков останется прежней - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Слухи о том, что уроки в начальной школе будет сокращена до 25, а в V и VI классах — до 30 минут, не соответствуют действительности.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, один академический час в школах будет длиться 45 минут и сокращена не будет.
"Учащиеся будут интенсивно заниматься, и порой в течение одного академического часа они выучат несколько уроков. Поэтому продолжительность уроков не изменится", - сказала Ягублу.
Она добавила, что продолжительность виртуальных уроков не должна превышать полчаса.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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