Продолжительность школьных уроков останется прежней - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Слухи о том, что уроки в начальной школе будет сокращена до 25, а в V и VI классах — до 30 минут, не соответствуют действительности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, один академический час в школах будет длиться 45 минут и сокращена не будет.

"Учащиеся будут интенсивно заниматься, и порой в течение одного академического часа они выучат несколько уроков. Поэтому продолжительность уроков не изменится", - сказала Ягублу.

Она добавила, что продолжительность виртуальных уроков не должна превышать полчаса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)