В школах Азербайджана буфеты не будут работать

БАКУ /Trend/ - В учебных заведениях, за исключением школ-интернатов, приостанавливается работа столовых (буфетов), а учащимся рекомендуется питаться в классе.

Как сообщает Trend, в школах-интернатах у входов в столовые размещаются дезинфицирующие средства для рук. В столовой столы и стулья расставляются на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Учащиеся обеспечиваются средствами для мытья рук в течение не менее 20 секунд до и после еды.

Сотрудник столовой должен соблюдать правила личной гигиены, носить перчатки и медицинскую маску.

Очереди в столовой разделены напольными знаками. Посуда не используется для других целей, кроме как для приготовления еды.

Приготовление пищи в интернатах, где невозможно обеспечить социальную дистанцию ​​на кухне и соблюдать правила санитарии и гигиены, приостанавливается, и обеспечивается доставка в эти учреждения готовой еды. Столовые/буфеты, действующие в учреждениях профессионального образования, разрешается использовать в образовательных целях.