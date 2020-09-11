В Азербайджане свыше 3 тыс. человек не смогут поступить в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Как и в прошлом году, третья группа специальностей крайне популярна среди абитуриентов. По данной группе в этом году сдали экзамены около 20 тысяч абитуриентов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, конкуренция в этой группе крайне высокая.

"Условия конкурса по всем группам почти одинаковые. В этом году по III группе специальностей в Азербайджане выделено12 286 плановых мест. По результатам экзаменов, 15 368 человек, набрав свыше 200 баллов, выполнили условия конкурса. Это означает, что по этой группе 3082 человека не смогут поступить в вузы. Это обуславливается отношением количества плановых мест к числу выполнивших условия конкурса. Многие просят о смягчении условий конкурса, так как они готовились к экзаменам в условиях пандемии. Однако в снижении проходных баллов никакой необходимости нет", - подчеркнула Аббасзаде.

Она добавила, что по этой группе достаточно абитуриентов, набравших высокие баллы. По ее словам, средний бал по этой группе составляет 303 балла, хотя в прошлом году этот показатель был равен 297 баллам, и половина экзаменуемых набрала баллы выше этого показателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)