Бакметрополитен о присвоении одной их станций метро имени генерала Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что одной из строящихся станций Бакинского метрополитена будет присвоено имя генерала Полада Гашимова, неточная.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что видеоролики, распространенные в социальных сетях, связанные с присвоением имени погибшего генерала одной из станций метро, не соответствуют действительности: "Видео об этом снято не ЗАО "Бакинский метрополитен", мы не знаем, кто снял это видео. Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня. Вопрос о присвоении имен станциям метро находится в компетенции Кабинета министров. И если будет принято решение об этом, общественность будет проинформирована".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)