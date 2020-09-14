В связи с «Виртуальной школой» в Азербайджане организована "горячая линия"

БАКУ / Trend/ - С 15 сентября в связи с проектом «Виртуальная школа» начнет работать "горячая линия" - 146-4, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Главная цель – оказание услуг гражданам в связи с «Виртуальной школой», обработка обращений в кратчайшие сроки и обеспечение удовлетворенности граждан.

Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

(Текст: Кямаля Сеидова.)