Названы порядковые номера выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате Европы в Киеве

БАКУ /Trend/ - В Киеве прошла жеребьевка 36-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который состоится в столице Украины, сообщает Trend со ссылкой на сайт European Gymnastics.

На мероприятии присутствовали Президент European Gymnastics Фарид Гаибов, генеральный директор European Gymnastics Лиза Вортман, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и другие.

По результатам жеребьевки в индивидуальной программе среди сеньорок азербайджанские гимнастки выступят под номером 5 (в группе B) и 10 (в группе A), команда в групповых упражнениях среди сеньорок выступит под номером 17.

В индивидуальной программе среди юниорок азербайджанские гимнастки выступят под номером 7 (в группе B).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве запланирован на 26-29 ноября 2020 года. Окончательное решение о проведении соревнования планируется принять 28 сентября. Заявки на участие подали представительницы 39 стран.

По предварительной заявке нашу страну представят 13 спортсменок.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)