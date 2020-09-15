В минкультуры Азербайджана новое кадровое назначение

БАКУ /Trend/ - Приказом первого заместителя министра культуры, исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова Азад Махъяддин оглу Джафарли назначен заместителем начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры. Ему поручены также полномочия начальника Госслужбы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Азад Джафарли родился в 1978 году в Баку.

В 1999 году получил степень бакалавра по специальности «международное право» БГУ, в 2001 году - степень магистра по специальности «международные отношения», а также степень кандидата наук (L.L.M.) по международному гуманитарному праву и правам человека Женевской академии по правам человека.

Защитил диплом на тему «Охрана культурных ценностей на оккупированных территориях».

Трудовую деятельности начинал в 1999 году в МИД Азербайджана.

В 2004-2008 годах работал в постпредстве Азербайджана при Женевском отделении ООН

В 2008-2012 годах осуществлял деятельность как эксперт по правовому статусу Каспийского моря, защите морской окружающей среды, правам человека и др.

В 2012-2016 годах был начальником отдела международных отношений Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

До последнего назначения занимал должность руководителя Аппарата Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Автор ряда статей по международному праву и оказанию государственных услуг.

Владеет английским, французским, русским и турецким языками.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)