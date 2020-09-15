TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведен 6 921 тест на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 15-е сентября.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 1 020 029 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 953 человек, 111 из них находятся в реанимации, а 10 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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