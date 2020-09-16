В Азербайджане начался прием заявлений для рассмотрения апелляций по результатам экзамена по журналистике
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием электронных заявлений для рассмотрения обращений по результатам экзамена по способностям, проведенным по специальности "журналистика" 11 сентября, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Для рассмотрения обращений по результатам экзамена, ГЭЦ с 17 сентября организует апелляционный процесс в онлайн режиме посредством программы "Zoom" и телефонной связи.
Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут до 23:59 часов 16 сентября заполнить электронное заявление на сайте ГЭЦ и зарегистрироваться. Не прошедшие регистрацию в указанный срок не смогут обратиться с апелляцией.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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В Азербайджане начался прием заявлений для рассмотрения апелляций по результатам экзамена по журналистике
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