В Азербайджане начался прием заявлений для рассмотрения апелляций по результатам экзамена по журналистике

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием электронных заявлений для рассмотрения обращений по результатам экзамена по способностям, проведенным по специальности "журналистика" 11 сентября, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена, ГЭЦ с 17 сентября организует апелляционный процесс в онлайн режиме посредством программы "Zoom" и телефонной связи.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут до 23:59 часов 16 сентября заполнить электронное заявление на сайте ГЭЦ и зарегистрироваться. Не прошедшие регистрацию в указанный срок не смогут обратиться с апелляцией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)