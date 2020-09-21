В Азербайджане увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями и ветрянкой
БАКУ /Trend/ - За последние 14 лет в стране значительно увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями и ветряной оспой.
Как сообщает Trend, в 2005 году в Азербайджане было зарегистрировано 10 520 случаев острых кишечных инфекций и 5 162 случая заболевания ветряной оспой.
В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 337 140 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями. У 13 504 из них диагностированы острые кишечные инфекции. Число заболевших ветряной оспой в прошлом году выросло до 14 514.
В 2019 году в стране зарегистрировано 359 случаев вирусного гепатита, 359 случаев сальмонеллеза, 343 случая чесотки, 34 случая сибирской язвы, 551 случай бруцеллеза и 189 случаев скарлатины.
(Текст: Жаля Гасымова)
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