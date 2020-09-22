В Балакенском районе Азербайджана произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:35 по местному времени на территории Балакенского района, в 23 км к северо-западу от Загатальской сейсмостанции, произошло землетрясение магнитудой 2,7.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Республиканскую станцию сейсмологической службы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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