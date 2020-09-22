В Балакенском районе Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:35 по местному времени на территории Балакенского района, в 23 км к северо-западу от Загатальской сейсмостанции, произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Республиканскую станцию сейсмологической службы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

(Текст: Кямаля Сеидова)