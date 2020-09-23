В Азербайджане со следующего года возможна выдача пособия усыновителям

БАКУ /Trend/ - В случае утверждения предложений министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, они вступят в силу в январе 2021 года и будут распространятся и на периоду до этой даты.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом усыновления и работы с лишившимися родительской опеки детьми Агентства социальных услуг при министерстве Джавид Шахмалыев.

По его словам, министерство составило программы по стимулированию усыновления. Согласно программе, усыновившим ребенка с ограниченными физическими возможностями предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере 480 манатов.

"До настоящего времени не было практики усыновления детей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому усыновившим таких детей лицам предлагается выплачивать пособие. Однако это всего лишь проект. Для этого нужно внести изменения в закон "О социальных пособиях", - сказал Шахмалыев.

Он добавил, что в основном усыновляются дети младше трех лет. Поэтому часть детей старше этого возраста остаются в детских учреждениях, ввиду чего также предлагается ежемесячно выплачивать пособие в размере 160 манатов усыновившим таких детей лицам.

"Также предлагается, чтобы государство покрывало расходы этих детей на образование и здравоохранение", - подытожил Джавид Шахмалыев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)