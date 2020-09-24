Из Азербайджана в Казахстан за период пандемии вернулись 446 человек
БАКУ /Trend/ - В период пандемии в Казахстан из Бакинского порта были отправлены 446 человек.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал гендиректор порта Талех Зиядов.
"После вступления в силу в Казахстане новых правил по пересечению границы в период карантина казахстанский порт Курык возобновил с 13 мая прием своих граждан и лиц, имеющих право на проживание в стране. За последние пять месяцев в целом из Бакинского порта было отправлено в Казахстан 446 человек, в том числе 253 гражданина этой страны и 193 гражданина зарубежных стран, имеющих право на проживание в Казахстане", - сказал Зиядов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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