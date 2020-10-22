Без принятия необходимых мер, заражений COVİD-19 было бы больше – главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Не секрет, что в Азербайджане растет число случаев заражения коронавирусом. Однако, без проведения необходимых комплексных мер эти цифры были бы выше, сказал в четверг Trend главный инфекционист Азербайджана Тейар Эйвазов.

По его словам, хотя число заражений перевалило максимальный уровень, который у нас был, во многих странах ситуация еще хуже, и там это произошло гораздо раньше. Не следует забывать, что мы живем в условиях войны. Особенность нынешней ситуации в том, что годовой цикл распространения инфекции не завершен.

Главный инфекционист добавил, что пока рано говорить об эффективности мер карантина, которые введены в последние дни, для этого должно пройти время.

По его словам, если число заражений будет расти, то естественно, будут приняты соответствующие меры.

Отметим, что вчера, по данным Оперативного штаба при Кабмине, в Азербайджане было выявлено 714 случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)