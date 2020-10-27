В ходе мониторингов АПБ Азербайджана выявлены 42 объекта, не соблюдавших правил карантина

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением рекомендаций по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом Министров, в 697 заведениях общепита Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана проведено 1281 мониторинг.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, мониторинги были проведены в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а также в других районах, где наблюдается рост числа заражений COVİD-19 (Гянджа, Шеки, Губа, Лянкяран, Шамкир, Джалилабад, Сабирабад).

В ходе проверок было выявлено, что в 42 заведениях общепита не собюдаются правила, утвержденные постановлениями Кабинета Министров. В связи с этими нарушениями в рамках законодательства приняты соответствующие административные меры. В основном недостатки были связаны с отсутствием контроля за ношением медицинских масок работниками и клиентами, а также с соблюдением определенной плотности посетителей в период пандемии.

В Агентстве отметили, что согласно постановлению Кабинета Министров, площадь, установленная для одного человека, должна быть увеличена вдвое. В залах расстояние между сиденьями не должно быть меньше одного метра, а между столами - не менее двух метров.

Перед каждым объектом общепита должна быть размещена информация о правилах по приему клиентов. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены, униформа должна быть чистой, в течение дня они должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфекционными растворами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)