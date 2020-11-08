Азербайджанский народ отмечает освобождение города Шуша от армянской оккупации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

Как сообщает в воскресенье Trend, азербайджанский народ с большим воодушевлением отмечает с флагами Азербайджана в руках это радостное событие.