Предпринимаются серьезные меры для предотвращения заражения коронавирусом в военных госпиталях - Хикмет Гаджиев

БАКУ / Trend/ - Предпринимаются серьезные меры для предотвращения заражения коронавирусом в военных госпиталях.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев отметил, что в личном составе случаи заражения не проявились, призывники тоже проходят специальные тесты, чтобы вирус не распространялся в воинских частях: "Мы должны одолеть коронавирус также, как стали победителями в Отечественной войне".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)