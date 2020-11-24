Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ / Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидается морось, умеренный северо-западный ветер временами усилится, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75%.

Завтра на Абшеронскому полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, в основном благоприятствующих метеозависимым лицам.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером ожидаются осадки, в горной местности снег, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)