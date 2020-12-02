К строительству новой дороги в город Шуша привлечены турецкие компании (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительство новой дороги в город Шуша продолжается, сказал в среду Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что в настоящее время на территории проводятся земляные работы: «Участок, по которому прокладывается дорога, расширяется. Строительство дороги разделено на 5 частей. К процессу привлечены две турецкие и одна местная компания. Также в строительстве дороги участвует Госагентство автомобильных дорог».

По словам Наджафли, дорога будет шестиполосной: «Основная часть дороги будет четырехполосной, две другие полосы будут вспомогательными, для грузовых автомобилей и спецтехники. Завершить строительство дороги планируется за 1,5 года, но это не значит, что за все это время на дороге не будет движения. По мере завершения строительства участков дороги они будут вводиться в эксплуатацию».

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным 17 ноября 2020 года, в целях проектирования и строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша общей протяженностью 101,5 километра из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделены 50,0 миллионов манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)