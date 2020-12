Азербайджанская КУКЛА в Израиле

БАКУ/Trend/ - В эти дни в Израиле проходит, организованная международной ассоциацией Израиль - Азербайджан "АзИз", выставка «The Doll - the World within» - художественные куклы, живопись, графика, фотография, сообщает Trend со ссылкой на сайт "АзИз".

На выставке «The Doll - the World within», впервые в Израиле, будут представлены работы ведущих художников из Израиля, Азербайджана, Украины, России, США, Австрии, Италии, Латвии.



Во всём мире художественные куклы уже давно признаны как новый и перспективный вид изобразительного искусства. У нас в Израиле искусство куклы известно меньше, и выставка «The Doll - the world within» призвана заполнить этот пробел. На ней израильская публика увидит художественную куклу во всём её многообразии - от игрушки до арт-объекта, от шарнирных кукол и марионеток до сложных кукольных скульптур, от изысканных классических красавиц до невероятно трогательных фантастических персонажей, от Чарли Чаплина и Фриды Калло до японских духов и бабушки Карлсона, от кукол, сделанных из фарфора и полимерной глины до работ из ткани и дерева.



Куклы будут представлены в контексте современного искусства - живописи, графики, фотографии, произведений декоративно-прикладного искусства, что создаст необычное, полифоническое художественное пространство, наполненное неожиданными параллелями, тонкими аллюзиями, глубоким смыслом, любопытными диалогами. Это будет очень интересным экспериментом как для зрителей, так и для самих художников, работающих в разных областях искусства. Мы сможем не только увидеть разнообразные трактовки темы кукол - от по-детски трогательных до глубоко философских, но и найти неожиданные параллели в сюжетах, стилистике и художественных решениях мастеров разных направлений.



Художественная кукла - редкий вид современного искусства, в котором ещё сохранилось подлинное мастерство, настоящая красота, стилистическое разнообразие и одновременно с этим - эмоциональная глубина и искренность чувств. «The Doll - the World within» - это островок радости, где каждый - от впервые попавшего на выставку ребёнка до искушённого знатока искусства получит настоящее удовольствие.



Создание художественной куклы - очень сложный процесс, требующий от художника не только умения придумать и воплотить самобытный образ, но и опыта работы в самых разных областях: скульптуре, живописи, моделировании одежды, ювелирном и постижёрном деле и т.д. Современные кукольники не только умело трансформируют в своих работах традиционные живописные и скульптурные техники и приёмы, но и ярко раскрывают разнообразные, иногда довольно сложные темы.



На выставке «The Doll - the World within» израильская публика получит уникальную возможность познакомиться с творчеством известных художников - участников самых престижных выставок, членов Союза художников России, Союза художников Украины, Американской ассоциации кукольников (NIADA), Израильской ассоциации иллюстраторов, лауреатов многочисленных профессиональных премий Европы и Америки.



"Несколько лет назад я представляла свои работы на выставке в Баку, влюбилась в этот замечательный город и поэтому особенно рада, что центральное место на выставке занимает работа замечательной азербайджанской кукольницы Раваны Ягубовой "Мужчина в национальном азербайджанском костюме" - сказала главный куратор выставки искусствовед, магистр искусств, член Союза художников Елена Кунина