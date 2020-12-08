Неконтролируемый прием лекарств при коронавирусе может привести к осложнениям болезни - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Прием без врачебных предписаний антибиотиков, гормональных препаратов, различных витаминных препаратов в высоких дозах людьми, заразившимися коронавирусом, может привести к осложнениям и иметь трагические последствия.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Тайар Эйвазов.

По его словам, у подавляющего большинства людей, заразившихся коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, и у них создается впечатление, что осложнений быть уже не может: "Они занимаются самолечением, не консультируясь с врачом, а также получая различные советы, в том числе медицинские, от непрофессионалов или тех, кто перенес болезнь в легкой форме. Естественно, эти рекомендации часто вредят здоровью, потому что они даются без адекватной оценки состояния больного. Поэтому человек, у которого наблюдаются такие симптомы, как повышение температуры, вялость, слабость, мышечные боли, сухой кашель, боль в горле и так далее, в первую очередь должен связаться со своим участковым врачом по телефону, и выполнять медицинские указания. Такой человек должен, прежде всего, самоизолироваться, носить защитную маску, минимизировать контакты внутри дома и выполнять другие упреждающие меры".

Эйвазов также прокомментировал вопрос, связанный с необоснованным вызовом бригады скорой помощи: "В скорую помощь следует обращаться только при ухудшении состояния больного коронавирусом, в случае высокой температуры, при внезапном удушье и в других критических случаях. В некоторых случаях из-за ухудшения состояния пациента с коронавирусом, получающего лечение на дому, бригада скорой помощи может быть вызвана поликлиникой. Нельзя забывать, что любой необоснованный вызов скорой помощи задерживает оказание необходимой медицинской помощи тяжелобольному пациенту".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)