За октябрь врачам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19 в Азербайджане, выплачены 13,5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило срочные надбавки за октябрь в соответствии с рабочим графиком медицинскому и немедицинскому персоналу, участвующему в борьбе с новым видом коронавируса, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

За октябрь 9 405 медработникам и 2369 лицам из числа немедицинского персонала 29 государственного медучреждения Баку и 96 государственных медучреждений других городов и районов республики в соответствии с рабочим графиком выплачены 13,5 млн манатов.

Осуществляющим медико-профилактические меры 2093 медработникам был выплачен месячный должностной оклад в троекратном размере на сумму 1,7 млн манатов.

Оказывающим услуги скорой медицинской помощи 3765 медработникам, а также 344 лабораторным работникам, занимающимся анализом биоматериала, был выплачен месячный должностной оклад в четырехкратном размере на сумму 5,8 млн манатов.

3203 медработникам, оказывающим стационарные услуги пациентам, был выплачен месячный должностной оклад в пятикратном размере на сумму 4,1 млн манатов.

В Агентстве отметили, что 2369 немедицинским работникам выплачены срочные надбавки в 3-5-кратном размере на сумму 1,9 млн манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)