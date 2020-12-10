В Азербайджане стартовал первый вебинар по дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 декабря стартовал вебинар информационного характера по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", организованный впервые Федерацией гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт AGF.

На участие в онлайн-вебинаре, который вызвал большой интерес у специалистов в области гимнастики, и лиц, желающий познакомиться с этим видом дисциплины, в целом зарегистрировалось 84 человека.

Среди участников вебинара - представители практически всех городов и регионов Азербайджана – это Гах, Загатала, Балакен, Гусар, Ширван, Гянджа, Лянкяран, Мингячевир, Нахчыван и другие.

Вебинар проводят главный тренер сборной команды по дисциплине "Гимнастика для всех" Мариана Василева и тренер Руслан Эйвазов.

Цель вебинара - предоставить участникам общую информацию о дисциплине "Гимнастика для всех", основных соревнованиях и мероприятиях, проводимых в этой области (Всемирная гимнастрада, фестивали "WorldGymforLifeChallenge", "EUROGYM", "EuropeanGymforLifeChallenge", "Goldenage"), проинформировать о возрастных группах дисциплины, а также обсудить возможности развития этого вида в стране.

По словам Марианы Василевой, с первого дня вебинара его участники проявили большой интерес к этой теме: "Все приняли активное участие в вебинаре, и выразили свое удовлетворение. Практически все зарегистрированные участники посетили сегодня вебинар. Мы очень надеемся на развитие дисциплины "Гимнастика для всех" в нашей стране".

Отметим, что вебинар, проходящий на бесплатной основе, завершится 11 декабря.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)