Правила аккредитации учебных заведений в Азербайджане в новой редакции

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение по постановлению № 493.

Как сообщает во вторник Trend, cогласно указу Президента Азербайджана от 29 декабря 2019 года, учреждено Агентство по обеспечению качества образования, и в уставе Агентства в качестве направления деятельности и задач структуры определены проведение аккредитации образовательных учреждений и организация их аттестации.

С учетом изучения международного опыта в этой сфере, обязательств Азербайджана по Болонскому процессу и утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 24 октября 2013 года "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане" было определено, что есть необходимость в усовершенствовании местного законодательства в соответствии с имеющимися требованиями.

В связи с вышеизложенным правила аккредитации учебных заведений утверждены в новой редакции.

Это создаст следующие преимущества с точки зрения аккредитации учебных заведений и обеспечения качества:

- будут обеспечены развитие, интернационализация системы образования Азербайджана и повышение качества образования;

- будет сформирована система аккредитации учебных заведений на основе международного опыта;

- при аттестации деятельности высших учебных заведений и реализации образовательных программ будут учитываться принципы обеспечения качества Европейского пространства высшего образования;

- будет сформирован механизм аккредитации образовательных программ, применяемых в соответствии со стандартами, установленными международной организацией или иностранным государством, помимо государственных стандартов, и дающих право учиться в учебных заведениях двух и более зарубежных стран;

- будет сформирован механизм аттестации реализации образовательных программ, наряду с деятельностью учебного заведения;

- в процессе аттестации деятельности учебного заведения и реализации индивидуальных образовательных программ будут учтены итоги опросов сторон, заинтересованных в деятельности учебного заведения, в частности учащихся и работодателей;

- будет осуществлена электронизация государственной услуги "Аккредитация учебных заведений";

- сертификат аккредитации выдается в виде электронного документа, подготовленного в соответствии с требованиями закона Азербайджана "Об электронной подписи и электронном документе";

- отчетность по деятельности образовательных учреждений будет представляться не только за период аккредитации (каждые 5 лет), но и на ежегодной основе.

(Текст: Турал Гараджаев)