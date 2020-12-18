В лесах на освобожденных территориях Азербайджана обитают еноты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В лесу на одной из освобожденных территорий военнослужащие Азербайджана заметили енота.

Видеокадры об этом были распространены в социальных сетях.

В министерстве экологии и природных ресурсов сказали в пятницу Trend, что в лесах Азербайджана встречаются еноты.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)