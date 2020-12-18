В лесах на освобожденных территориях Азербайджана обитают еноты (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В лесу на одной из освобожденных территорий военнослужащие Азербайджана заметили енота.
Видеокадры об этом были распространены в социальных сетях.
В министерстве экологии и природных ресурсов сказали в пятницу Trend, что в лесах Азербайджана встречаются еноты.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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