Кабмин Азербайджана прокомментировал вопрос работы объектов общепита во время карантина

БАКУ /Trend/ - Обнародованы правила работы и обслуживания клиентов в объектах общепита, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах в период особого карантина в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend

Постановлением Кабмина Азербайджана от 8 декабря 2020 года № 488 определен перечень направлений деятельности в период особого карантинного режима, установленного на территории Азербайджана.

Сферы деятельности, предусмотренные в Перечне, могут функционировать в период особого карантинного режима до 18 января 2021 года все дни недели. Согласно п. 5.5 Перечня, объекты общепита, в том числе рестораны, кафе и чайные дома, могут лишь осуществлять доставку или работать на основе онлайн-продаж. Это нацелено на предотвращение риска заражения коронавирусом во время оказания клиентских услуг на местах в объектах общепита. Доставка заказов по адресу или клиенту, ожидающему перед обслуживающим объектом, соответствует требованиям законодательства.

(Текст: Кямаля Сеидова)