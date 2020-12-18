Названы причины образования толстого слоя льда на Каспии

БАКУ /Trend/ - Институт географии НАНА назвал причины образования толстого слоя льда в северной части Каспийского моря.

Как сообщил в пятницу Trend завотделом Института географии НАНА, доктор географических наук Сеид Сафаров, север Каспийского моря замерзает каждый год, поэтому в образовании льда в его северной части нет ничего необычного.

По его словам, уровень воды в северной части Каспийского моря ниже, чем на остальных участках. С другой стороны, температура Каспийского моря здесь невысокая. Поэтому северная часть моря замерзает практически каждый год.

"Однако в декабре этого года на Каспийском море, в целом на юге европейской части России, наблюдаются сильные холода. Поэтому в этом году образовался более толстый слой льда, причем по оценкам, ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Толщина льда может увеличиваться в зависимости от силы холодов", - отметил Сафаров.

Он подчеркнул, что в контексте изменения климата, температура на всей планете в последнее время повышается. Однако изменение температуры неравномерно распределено по месяцам. Несмотря на резкое повышение температуры в последние 30 лет в отдельные месяцы - март, август и октябрь, местами на один градус, а кое-где и на 1,5 градуса, в ноябре и декабре резкое потепление не наблюдается, местами температурный режим остается стабильным, а кое-где даже опускается на 0,2 - 0,3 градусов.

"Северную часть Каспийского моря, где наблюдается снижение температуры, можно отнести к таким территориям. Изменение климата - местное аномальное похолодание воздуха в некоторых местах в отдельные годы может привести к образованию большого слоя льда в северной части Каспийского моря", - добавил Сеид Сафаров.

Отметим, что в Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на юге европейской части России зафиксированы сильные морозы, ввиду чего началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе, а также начал замерзать север Каспийского моря.

"По оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", - сказал Вильфанд.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)