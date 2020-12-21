Метеорологи предупреждают о похолодании в Азербайджане в ближайшие дни
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 23 до утра 25 декабря ожидается нестабильная погода, пройдут дожди, местами интенсивного характера, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Скорость северо-западного ветра с 24 до утра 25 декабря составит до 15-18 метров в секунду, с порывами до 20-25 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на четыре градуса.
С вечера 22 до утра 25 декабря в районах страны, начиная с западных, также будет наблюдаться нестабильная погода, пройдут дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов. В горных районах ожидается гололед.
(Текст: Турал Гараджаев)
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