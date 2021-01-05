Эксперт о влиянии изменения цен на топливо на авторынок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Не считаю, что изменение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо сильно скажется на автомобильном рынке Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт в сфере имущественных вопросов Рамиль Османлы.

Он отметил, что возможно небольшое снижение цен на автомобили, работающих на дизельном топливе. Анализ процессов, происходящих на авторынке Азербайджана, позволяет сделать вывод, что цены на топливо не оказывают серьезное влияние на стоимость автомобилей.

"На стоимость автомобилей могут повлиять определенные постановления, связанные с определенными ограничениями на импорт, повышениями налогов, акцизных пошлин и другие подобные решения. Изменение цен на топливо не способно серьезно изменить ситуацию на автомобильном рынке", - добавил Османлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров.)