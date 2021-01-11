На освобожденных территориях Азербайджана будут восстановлены заповедники и питомники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут восстановлены заповедники и питомники, сказала в понедельник Trend глава Службы по охране биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

Напомнив, что национальные парки в стране стали создаваться с 2003 года, Самедова отметила, что на освобожденных территориях находятся около 43 тысяч гектаров особо охраняемых природных территорий. Здесь находились два государственных заповедника и 4 государственных заказника: "Их планируется восстановить. Уже началась работа по оценке ситуации на этих территориях».

Она добавила, что в настоящее время в стране существуют 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 24 госзаказника. В целом площадь особо охраняемых природных территорий составляет 10,3 процента от общей территории республики.

Глава Службы добавила, что в 2018 году начались работы по включению гирканских лесов в Список природного наследия ЮНЕСКО, и уже подготовлена соответствующая документация.

Напомним, что 11 января отмечается Международный день заповедников и национальных парков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)