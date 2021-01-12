Делегация ИСЕСКО совершила поездку в освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана делегация, возглавляемая генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, после Физулинского района побывала в Агдамском районе.

Как сообщает во вторник Trend, члены делегации стали свидетелями следов военных преступлений Армении в городе Агдам и своими глазами увидели последствия вандализма, совершенного армянами на протяжении 27 лет.

Гости, сначала посетившие Агдамскую мечеть, были проинформированы о том, что эта мечеть XIX века, как и другие исторические памятники, после оккупации была разграблена и разрушена армянскими вооруженными силами.

Затем делегация осмотрела развалины Агдамского драматического театра и Музея хлеба, а также ознакомилась со стендами с изображениями местности до оккупации и фотографиями исторических памятников.

После этого, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик и министр культуры Азербайджана Анар Керимов ответили на вопросы журналистов.

Напомним, что делегацию сопровождают министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Огтай Гурбанов, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, руководитель администрации Министерства культуры Васиф Эйваззаде и заведующий отделом по сотрудничеству с зарубежными странами Иса Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)