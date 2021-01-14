Усиление деятельности поликлиник по коронавирусу в Азербайджане снизило нагрузку на службу скорой помощи

БАКУ /Trend/ - По поручению минздрава Азербайджана поликлиники переведены на усиленный режим работы, и теперь они обеспечивают обследование, лечение и снабжение лекарствами людей, переносящими заболевание в легкой форме или бессимптомно с температурой тела до 38 градусов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заместитель главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи Баку Ирада Алиева.

По ее словам, это снизило нагрузку на службу скорой помощи: "Лицам с температурой тела выше 38 градусов, беременным, страдающим хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, респираторные заболевания), обращающимся с такими симптомами, как одышка, удушье, лицам, находящимся в тяжелом состоянии, первая помощь оказывается службой скорой помощи, у них берутся материалы для лабораторных анализов.

Также на станции есть психолог, который регулярно встречается с коллективом подразделений и оказывает соответствующую помощь нуждающимся в психологической поддержке.

Мы всеми силами и возможностями, используя все новшества в сфере медицины, стоим на страже здоровья наших граждан", - добавила Ирада Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)