В Азербайджане при переводе студентов не будут учитываться результаты некоторых экзаменов

БАКУ /Trend/ - Во время перевода студентов не будут учитываться результаты некоторых экзаменов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли. Он напомнил, что в Азербайджане с первого февраля начинается процесс перевода студентов.

"Хотя перевод начнется с первого февраля, зимняя сессия экзаменов к тому моменту не будет завершена. Поэтому во время перевода будут учтены только оценки студентов по уже сданным экзаменам. Экзамены, запланированные на более поздний срок, чем перевод, не повлияют на этот процесс", – добавил Мамедли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)