С 1 февраля начнется вакцинация лиц старше 65 лет – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинация от коронавируса находится под вниманием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что Азербайджан в числе стран, которые первыми начинают вакцинацию: "В большинстве стран пока вакцинация не началась. Азербайджан уже приобрел вакцины высокого качества".

Он подчеркнул, что вакцинация, к которой будут привлечены медработники, начнется 18 января 2021 года: "Процесс займет примерно 2 недели. С 1 февраля начнется второй этап – вакцинация лиц старше 65 лет".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)