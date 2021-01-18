О причинах подорожания граната в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане наблюдается значительный рост розничных цен на гранат. Рекомендации врачей о том, что употребление граната эффективно против вируса, также увеличили спрос на данную продукцию во время пандемии.

В связи с этим на вопросы Trend ответил председатель Ассоциации производителей и импортеров граната Фархад Гарашов. Он связал рост цен с тремя основными факторами.

По его словам, одна из причин - общее снижение объема производства граната в Азербайджане, что было вызвано нехваткой воды.

"В прошлом году во многих регионах наблюдалась нехватка воды. Даже были хозяйства, где урожай был в три раза меньше, чем в предыдущем году.

Следовательно, на рынке уменьшился объем качественного граната. С другой стороны, в условиях пандемии увеличился спрос на эту продукцию. То есть, при снижении предложения увеличился спрос. Естественно, это инициировало рост цен", - добавил Фархад Гарашов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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