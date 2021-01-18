В Азербайджане в прошлом году зафиксировано чуть более 26 тыс. преступлений - глава МВД

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году зафиксировано 26 004 преступления.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на заседании коллегии сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

По его словам, из числа этих преступлений 86,7 процентов не представляли большую общественную опасность и были легкими.

"Работа по борьбе с преступностью, охране правопорядка и безопасности в нашей стране продолжалась в координации с другими правоохранительными органами, количество преступлений на 100 тысяч человек снизилось на 8 фактов, составив 257", - уточнил Вилаят Эйвазов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)